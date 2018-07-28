Леонардо Бонуччи вернется в «Ювентус» в обмен на Кальдару и аренду Игуаина

Автор: Владимир Шевелев 0

Бонуччи

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи готов вернуться в «Ювентус». Лишь год назад он покинул состав туринской команды.

Источник сообщает о достигнутой принципиальной договорённости между клубами, по которой в обмен на 31-летнего Бонуччи «Милан» получит 24-летнего защитника Маттиа Кальдару и возможность аренды аргентинского форварда Гонсало Игуаина.

Годичная аренда Игуаина может обойтись «Милану» в 15,5 миллионов долларов. Летом 2016 года «Ювентус» заплатил «Наполи» за Гонсало 90 млн. За два года аргентинец провел в составе туринцев 105 матчей и забил 55 голов.

Ранее также сообщалось, что Бонуччи через своего агента попросил «Милан» выставить его на трансфер. Главный тренер россонери Дженнаро Гаттузо подтвердил желание защитника покинуть клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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