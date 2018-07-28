Бывший защитник «Реала» Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

Автор: Владимир Шевелев 0

Пепе

Пепе, бывший защитник мадридского «Реала», в ближайшие дни может стать игроком «Вулверхэмптона». Ныне футболист выступает за «Бешикташ». 

Сделка оценивается в  7,7 миллионов евро и должна быть оформлена до 9 августа, когда в английском чемпионате будет закрыто трансферное окно.

В минувшем сезоне 35-летний португалец провел 28 игр в составе «Бешикташа», забил два мяча и отдал голевую передачу.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Вулверхэмптон» защитника «Манчестер Юнайтед» аргентинца Маркоса Рохо.

Фото: Global Look Press

Источник:  Fanatik

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гарет Бэйл передумал покидать «Реал» из-за назначения Хулена Лопетеги

Сергей Милинкович-Савич

«Реал» готов заплатить «Лацио» 155 млн евро за Милинковича-Савича

Антони Марсьяль может заменить в «Челси» Эдена Азара

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 