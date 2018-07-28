Мадридский «Реал» отказался от покупки Азара и доверит ключевую роль Иско

Автор: Владимир Шевелев 0

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Новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги намерен отказаться от покупки Эдена Азара у «Челси». Специалист решил доверить ключевую роль Иско. 

Во главе сборной Испании Лопетеги доверял место на поле Иско, даже когда у него были сложности в клубе. Теперь испанский футболист получит стабильное место и в составе «Реала».

Ранее сообщалось о возможном переходе в испанский клуб полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Английский клуб готов отпустить футболиста за сумму не менее 200 миллионов фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник:  As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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