Роман Бабаев: «Вариант «Монако» оказался более интересным. Но окончательный выбор был предоставлен Головину»

Автор: Дмитрий Темников 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Александра Головина в «Монако». По словам Бабаева, окончательный выбор по смене команды предоставлялся самому футболисту. 

«Это был выбор Саши. Причем очень непростой. Согласитесь, не каждый день российские футболисты оказывается в ситуации, когда нужно выбирать между такими большими клубами, как «Монако» и «Челси».

Предложения были в принципе сопоставимы, но вариант «Монако» оказался более интересным. Однако, как я уже сказал, окончательный выбор был предоставлен Саше», – заявил Бабаев.

Александр будет играть в «Монако» под 17-м номером. Напомним, его переход из ЦСКА обошелся монегаскам в 30 млн евро.

Фото: пресс-служба ФК «Монако»
Источник: «Спорт-Экспресс»

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