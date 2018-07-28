Роман Бабаев: «Вариант «Монако» оказался более интересным. Но окончательный выбор был предоставлен Головину»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Александра Головина в «Монако». По словам Бабаева, окончательный выбор по смене команды предоставлялся самому футболисту.
«Это был выбор Саши. Причем очень непростой. Согласитесь, не каждый день российские футболисты оказывается в ситуации, когда нужно выбирать между такими большими клубами, как «Монако» и «Челси».
Предложения были в принципе сопоставимы, но вариант «Монако» оказался более интересным. Однако, как я уже сказал, окончательный выбор был предоставлен Саше», – заявил Бабаев.
Александр будет играть в «Монако» под 17-м номером. Напомним, его переход из ЦСКА обошелся монегаскам в 30 млн евро.
Фото: пресс-служба ФК «Монако»
Источник: «Спорт-Экспресс»