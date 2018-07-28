Витиньо стал игроком «Фламенго»

ЦСКА объявил об уходе бразильского нападающего Витиньо. 24-летний футболист продолжит карьеру на своей родине.

Ночью красно-синие сообщили о трансфере Витиньо во «Фламенго». «Мы благодарим нападающего за вклад в достижения команды и желаем ему успехов на родине!» — такая запись появилась на официальном сайте «армейцев». Таким образом, вчерашнее выступление форварда в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (1:0, ДВ) стало последним для Витиньо (который был заменен на 117-й минуте) в московской команде.

За ЦСКА бразилец играл с 2013 года. В клубе он провел 84 матча и стал автором 19 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА