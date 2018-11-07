Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин на следующей неделе проведет свой последний матч в качестве игрока казахстанского «Кайрата». Игрок признался, что уже не будет искать себе новую команду.

11 ноября Аршавин в последний раз выйдет на поле в составе казахстанской команды — это произойдет в матче заключительного тура первенства против карагандинского «Шахтера». «Кайрат» уже обеспечил себе второе место в чемпионате — ниже он точно не опустится, равно как и не сможет догнать досрочно победившую «Астану».

Именно в матче с «Шахтером» пройдет торжественная церемония проводов Аршавина из команды, который за три сезона провел за «Кайрат» более 100 матчей, забил 30 мячей и сделал 37 результативных передач, а также трижды стал серебряным призером чемпионата Казахстана. Как оказалось, это будут проводы Андрея и из футбола.

«Я хотел бы остаться в футболе тренером, но уже много раз говорил, что это мне, наверное, будет трудно, — сказал Аршавин. А на вопрос, куда он планирует перейти, 37-летний россиянин ответил однозначно: «Конечно, я уже не буду никуда переходить».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Кайрата»