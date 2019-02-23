Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар останутся в Париже. Даже не 100%, а 2000%»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форварды Килиан Мбаппе и Неймар не покинут клуб летом. Считается, что из-за проблем с соблюдением финансового фэйр-плей парижане будут вынуждены продать одного из звездных футболистов.

«Мбаппе и Неймар останутся в Париже. Даже не 100%, а 2000%.

Многие СМИ, особенно во Франции, утверждают, что мы должны будем продать Неймара или Килиана. Я заявляю, что они останутся здесь.

Конечно, мы хотим покупать футболистов еще, оставаясь в рамках ФФП. Уверены, что у нас есть средства для этого», – сказал Аль-Хелайфи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com