Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар останутся в Париже. Даже не 100%, а 2000%»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Мбаппе Неймар

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форварды Килиан Мбаппе и Неймар не покинут клуб летом. Считается, что из-за проблем с соблюдением финансового фэйр-плей парижане будут вынуждены продать одного из звездных футболистов.

«Мбаппе и Неймар останутся в Париже. Даже не 100%, а 2000%.

Многие СМИ, особенно во Франции, утверждают, что мы должны будем продать Неймара или Килиана. Я заявляю, что они останутся здесь.

Конечно, мы хотим покупать футболистов еще, оставаясь в рамках ФФП. Уверены, что у нас есть средства для этого», – сказал Аль-Хелайфи.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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