Мария Захарова: «Представляете: не пробил пенальти – получи стулом в табло»

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на скандал с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Мария считает, что игроки должны получить по заслугам.

«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти – получи стулом в табло. Не электронное, а свое», – написала Захарова.

Позже она дополнила запись на своей странице:

«UPD. «Российская газета» и «МК» написали, что я «предложила бить футболистов стульями». Одна газета написала, а вторая у нее списала чушь. Мне жаль, что уровень профессионализма этих журналистов справлялся с культурным уровнем этих двух футболистов. От «РГ» извинения получила».

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

Фото: Global Look Press

Источник: Страница Марии Захаровой в фэйсбуке