Игорь Бушманов: «Что касается возможного продления ареста на два месяца, то будем предпринимать шаги»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал информацию о том, что срок следствия по делу футболиста может быть продлен до 8 февраля. Специалист сказал, что будут предприняты меры.

«Продление содержания Мамаева под стражей? Такой исход событий вполне вероятен, учитывая то, что производство по делу еще не завершено и проводятся различные экспертизы. Не исключаю, что следствие в начале декабря выйдет с ходатайством о продлении срока следствия и срока содержания под стражей.

Новые видеозаписи? Не могу пока ничего об этом сказать. Что касается возможного продления ареста на два месяца, то будем предпринимать шаги. Постараемся, чтобы мера пресечения была изменена. Следователи вправе обратиться в суд о продлении следствия и ареста игрока, это наиболее вероятная ситуация», — сказал Бушманов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»