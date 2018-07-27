Роман Зобнин: «Я вхожу в шорт-лист многих команд, но конкретных предложений нет»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы о возможном уходе из столичной команды. 24-летний игрок заявил, что на данный момент ему не поступало предложений от других клубов.

«Не знаю, к счастью или к сожалению, конкретных предложений нет. Интерес есть — вхожу в шорт-лист многих команд. Но без конкретики тяжело что-то говорить. Я футболист «Спартака», счастлив здесь. Думаю только о завтрашнем дне», — подытожил Роман.

Напомним, Зобнин перешел в «Спартак» летом 2016 года, став в московском клубе чемпионом России. На прошедшем чемпионате мира футболист отыграл за сборную России пять матчей без замен и стал автором двух голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24