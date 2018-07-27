Станислав Черчесов: «Я рад, что Головин сделал этот непростой шаг. Надеюсь, он воспользуется этим шансом»

Главный тренер сборной России Станисав Черчесов прокомментировал переход Александра Головина в «Монако». Экс-голкипер ждет успехов от полузащитника в европейском клубе.

«Каждый из нас где-то начинал, Саша Головин в их числе. Я рад за него, что он показал такой прогресс, когда-то попал в хорошую команду ЦСКА. Он играет определенную и важную роль в нашей сборной. Я рад, что он сделал этот непростой шаг. Надеюсь, что он воспользуется своим шансом.

Это звонок для других европейских клубов, что на российских футболистов можно рассчитывать», – заявил 54-летний специалист.

Напомним, «Монако» приобрел Головина за 30 млн евро. В ЦСКА 22-летний полузащитник выступал с 2014 года, выиграв в составе красно-синих чемпионат России 2015/16.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС