«Вулверхэмптон» готов приобрести Александра Зинченко у «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» готов отпустить украинского полузащитника Александра Зинченко в «Вулверхэмптон». По информации источника, «горожане» уже приняли предложение «волков» в 16 миллионов фунтов, однако сам 21-летний игрок хочет остаться в команде.

– Если честно, то прямо сейчас я считаю «Манчестер Сити» одним из лучших клубов мира. Любой мечтает играть за этот клуб. Я готов ко всему, потому что я должен быть профессионалом. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем, но я бы хотел остаться здесь, – сказал Зинченко.

21-летний украинец перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году. В прошлом сезоне от принял участие в 19 матчах во всех турнирах.

Отмечается, что в покупке Зинченко также заинтересован «Фулхэм».

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»