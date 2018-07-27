Дисквалификация бывшего генсека ФИФА осталась в силе

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение относительно апелляции бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке. Ранее его на 10 лет отстранили от футбольной деятельности.

По итогу рассмотрения апелляции суд принял решение отклонить ее. Помимо отстранения от футбола CAS также оставил в силе штраф в размере 100 тыс. швейцарских франков.

Напомним, в 2015 году Вальке был отстранен от своей должности, которую он занимал с 2007 года. Причиной этому стала его возможная причастность к нелегальным схемам продаж билетов на игры чемпионата мира—2014, который проходил в Бразилии.

В 2016 году комитет по этике отстранил его на 12 лет, после чего срок был сокращен до 10 лет. В 2017 году Вальке подал апелляцию.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт CAS

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»