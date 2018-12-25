Ромелу Лукаку может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Туринский клуб следит за выступлением 25-летнего форварда и рассматривает его в качестве долгосрочной замены Марио Манджукичу.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» интересуется еще тремя игроками «МЮ»: защитником Маттео Дармианом, форвардом Антони Марсьялем и полузащитником Полем Погба.

25-летний Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года из «Эвертона» за € 84,7 млн.

В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Англии и стал автором шести забитых мячей. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2022 года с возможностью продления еще на один год.

Фото: Global Look Press

Источник: CalcioMercato.com