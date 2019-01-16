Сеск Фабрегас: «Анри победитель. «Монако» в хороших руках»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник Франсеск Фабрегас рассказал о роли главного тренера Тьерри Анри при принятии решения о переходе в «Монако». Испанец приложит все усилия, чтобы помочь клубу.

«Мы много говорили, он объяснил, чего именно ждет от меня, и я рассказал ему, что могу дать команде. Мне нравится, как он мыслит, как видит футбол. Анри только в начале своей карьеры, но он победитель. Мы в хороших руках.

Я знаю Тьерри Анри очень давно, с 16 лет. Он очень помог, когда был игроком. Анри один из лучших футболистов, с которыми я когда-либо играл. Играть с форвардом такого уровня было привилегией для меня.

Анри в начале своей тренерской карьеры, а я собираюсь помочь ему и клубу», – сказал Фабрегас.

Фото: Global Look Press
Источник: Get French Football News ‏

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Fàbregas

Тьерри Анри: «После моего ухода из «Арсенала» общаемся с Фабрегасом каждые 2-3 дня»

Эден Азар Челси

«Челси» близок к подписанию двух центральных хавбеков

Fàbregas

Сеск Фабрегас прошел медосмотр в «Монако» и вернулся в Лондон

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 