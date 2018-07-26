Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Уфа» и «Домжале» не смогли забить голов

«Уфа» провела свой первый матч в истории еврокубков. На домашнем поле «горожане» принимали словенский «Домжале».

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч.

УФА — ДОМЖАЛЕ — 0:0.

Уфа. 26 июля.

Стадион «Нефтяник». 10628 зрителей.

Судья: Донатас Румшас (Литва)

«Уфа»: Беленов, Йокич, Салатич, Живоглядов, Пауревич, Тумасян, Неделчяру, Игбун, Табидзе, Кротов (Фатай, 46), Обляков (Карп, 76).

«Домжале»: Милич, Клеменчич, Широк, Бизяк (Жужек, 90), Ибраими (Николсон, 84), Кирм, Ибричич, Мельняк, Доброволич, Черин, Хусмани.

Предупреждения: Черин (49), Табидзе (60), Йокич (63), Хусмани (66), Неделчяру (71).

6 (2) удары (в створ) 7(2)

20 фолы 15

5 угловые 3

4 офсайды 0

51 % владения мячом 49

Историческая игра уфимцев больше запомнилась по желтым карточкам, нежели по опасным моментам: в период с 49 по 71 минуты арбитр показал пять «горчичников». В первом тайме ни одна из команд не отличалась особой активностью, а вот во второй 45-минутке ситуация изменилась — инициативой завладели хозяева. Однако игроки «Уфы» не смогли открыть счет во встрече (к примеру, Пауревич не реализовал выход один на один в концовке матча). Таким образом, в ответной игре в Словении (пройдет 2 августа) российскому клубу нужно забивать, чтобы рассчитывать на победу в основное время.

Фото: ВКонтакте

Источник: еженедельник «Футбол»