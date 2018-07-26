Массимо Каррера — о составе на игру с «Оренбургом»: «Такого сочетания у «Спартака» еще не было»

Чемпионат России начинается уже послезавтра. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы в преддверии старта нового сезона.

– Какого результата вы ждете от своей команды?

– От «Спартака» всегда ждут максимума. По-другому и быть не может, так что наша задача – выигрывать как можно больше матчей, чтобы добраться до вершины в чемпионате России.

Что касается Лиги чемпионов, то надо двигаться поступательно. Для начала необходимо пройти ближайшего соперника – ПАОК или «Базель». А дальше, разумеется, сделаем все возможное, чтобы выйти в основной раунд турнира.

– Леонид Федун заявил недавно, что ваша дальнейшая судьба не зависит от того, выйдет ли «Спартак» в ЛЧ. Что скажете?

– Я благодарен президенту клуба за доверие и постараюсь оправдать его, как и доверие наших болельщиков. Мои мысли не о контракте, а о результатах «Спартака». Мы на позитиве провели подготовительный период, так что рассчитываем перенести наши наработки и наш положительный настрой из тренировочных матчей в официальные.

– До Лиги чемпионов еще есть время, а пока на повестке дня «Оренбург». Что можете сказать про соперника в 1-м туре?

– Крепкая организованная команда, у которой повышенная мотивация. Против «Спартака», как я давно успел убедиться, с другой не играют.

– Зобнин, Кутепов и Самедов по понятным причинам отдыхали меньше всех. В каком состоянии они находятся?

– В хорошем. Ребята профессионалы, все понимают. Да, они мало отдыхали, зато вернулись из сборной России в отменном психологическом состоянии. Это очень важно!

– Они могут сыграть против «Оренбурга»?

– Могут сыграть, а могут и не сыграть. Сами увидите! Про состав ничего заранее не скажу, кроме одного: именно такого сочетания одиннадцати игроков, как в предстоящую субботу, у нас еще не было.

– Да уж, заинтриговали… Матч с «Оренбургом» пройдет в субботу вечером, а днем сборную России принимают в Кремле. Будут ли на приеме Зобнин, Кутепов и Самедов?

– Как и все другие футболисты сборной России, спартаковские ребята сделали большое дело для своей страны. И я горд, что представители нашей команды окажутся в числе тех, кого примут в Кремле, – сказал Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»