Опубликован бюджет на тренерский штаб сборной России

И. о. президента РФС Александр Алаев рассказал о деталях нового контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Кроме того, стала известна зарплата всего тренерского штаба.

«Сборная выступила на турнире успешно, здесь не может быть двух мнений. Очень благодарен тренерскому штабу и Станиславу Саламовичу, при продлении контракта никаких сложностей не возникло. Мы ждем старта Лиги наций и смотрим с оптимизмом в будущее», – сказал Алаев.

Новое соглашение с 54-летним специалистом будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на два, бюджет на весь тренерский штаб – 2,5 млн евро в год.

При каких условиях может быть продлен контракт на два года, пока не раскрывается. Ранее стало известно, что зарплата Черчесова с учетом бонусов может составить до 3 миллионов евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»