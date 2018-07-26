Симулятор PES 2019 выйдет на месяц раньше FIFA 19. Игра стала партнером «Монако»

Леннарт Бобзин является бренд-менеджером Pro Evolution Soccer в Европе. Он назвал главные особенности PES 2019.

«Во-первых, поддержка только нынешнего поколения консолей. Это позволило нашим разработчикам выжать максимум из нашего графического движка.

Во-вторых, дата релиза – 30 августа на PS4, Xbox One и Steam. Первые четыре недели PES 2019 будет единственной футбольной игрой на рынке.

В-третьих, новые лицензии. Их будет наибольшее количество за всю историю. Вы сможете играть за клубы Бельгии, Шотландии, Дании, Швейцарии, Португалии, Аргентины, а самое главное – России. РПЛ будет эксклюзивно доступна только в PES.

Наконец, новые Легенды. Их будет максимально много. Дэвид Бекхэм и Ромарио будут доступно эксклюзивно. Будут и другие: например, Недвед, Кройфф, Мальдини, Гуллит, Карлос, Кафу, Марадона.

Кроме того, будет партнерство с «Монако». Благодаря партнерству мы можем достаточно близко партнерить с клубом. Кроме того, мы можем добавить всех. С одним из игроков «Монако» подписали амбассадорский контракт – Фалькао», – передает слова Бобзина Роман Мун.

Демо-версия PES 2019 выйдет 8 августа, релиз игры запланирован на 30 августа. Выпуск FIFA 19 запланирован на 28 сентября – на 4 недели позже PES.

Фото: Global Look Press

Источник: корреспондент Sports.ru Роман Мун

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»