Корентен Толиссо и Рафинья получили травмы в матче против «Байера»

Полузащитники «Баварии» Корентен Толиссо и Рафинья получили травмы в матче бундеслиги против «Байера» (3:1). Француз покинул поле в конце первого тайма после столкновения с Кевином Фолландом.

Рафинья был заменен на 82-й минуте после жесткого фола со стороны Карима Бельараби, за который футболист «Байера» получил красную карточку.

Сообщается, что у Толиссо диагностирован разрыв крестообразной связки, и он будет вынужден пропустить несколько месяцев. Рафинья получил повреждение связок голеностопа и выбыл на несколько недель.

Таким образом, оба игрока пропустят стартовый матч мюнхенцев в Лиге чемпионов против «Бенфики», который пройдет 19 сентября.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Баварии»