«Ростов» открыл предзаказ на футболку в ковровой расцветке

«Ростов» объявил о выпуске 4-го комплекта формы в расцветке ковра. Один из фанатов команды пришел на матч 4-го тура РПЛ против «Енисея» (4:0) с ковром.

Клуб пообещал постелить такой ковер на базе, если твит с публикацией о нем наберет 500 лайков. Когда необходимая отметка была достигнута, «Ростов» опубликовал фото с ковром, который постелили на базе.

Сейчас «Ростов» представил 4-й комплект в формы в расцветке ковра. В клубе отметили, что данная вещь является эксклюзивом.

🔥🔥🔥🔥🔥 Представляем вашему вниманию 4-й комплект игровой формы на сезон 2018/19! ⚡⚡⚡⚡⚡⚡ Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба! Предзаказ можно сделать в ЛС официальной группы вк: https://t.co/yHXpGfudkt pic.twitter.com/lCXaj2Ebv1 — Football Club Rostov (@rostovfc) August 21, 2018

Предзаказ на форму открыт, цена – 2500 рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Ростова»