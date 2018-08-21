«Ростов» открыл предзаказ на футболку в ковровой расцветке

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Ростов» объявил о выпуске 4-го комплекта формы в расцветке ковра. Один из фанатов команды пришел на матч 4-го тура РПЛ против «Енисея» (4:0) с ковром.

Клуб пообещал постелить такой ковер на базе, если твит с публикацией о нем наберет 500 лайков. Когда необходимая отметка была достигнута, «Ростов» опубликовал фото с ковром, который постелили на базе.

Сейчас «Ростов» представил 4-й комплект в формы в расцветке ковра. В клубе отметили, что данная вещь является эксклюзивом.

Предзаказ на форму открыт, цена – 2500 рублей.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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