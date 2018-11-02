«Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В разработке находится проект, согласно которому современная Лига чемпионов перестанет существовать в 2021 году. «Бавария» тайно обсуждала с другими клубами возможность создания новой Суперлиги. 

11 клубов Европы выйдут из УЕФА и создадут новую лигу. Планируется, что в Суперлиге буду участвовать 16 команд, из которых 11 клубов-основателей будут участвовать в турнире 20 лет и не могут быть исключены. Еще пять клубов буду приглашены в качестве «гостей».

В документе как одна из клубы-основатели указаны «Бавария», «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Милан». В числе «гостей»: «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Интер», «Марсель» и «Рома».

Подписание этого документа всеми клубами должно состояться в ноябре 2018 года. Ранее «Бавария» рассматривала возможность отказаться от выступления в немецкой бундеслиге и Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Der Spiegel

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