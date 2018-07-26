Зарплата Станислава Черчесова по новому контракту составит 2,4 млн евро

Стали известны детали нового контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова. До конца недели контракт с 54-летним специалистом и его тренерским штабом будет подписан.

Соглашение будет заключено по схеме «2+2».

Контракт будет автоматически продлен на два года, если сборная России выйдет на Евро-2020.

Зарплата Черчесова по новому контракту составит 2,4 миллиона евро в год. С учетом различных бонусов сумма может возрасти до 3 миллионов. Зарплата всего штаба Черчесова будет повышена на 20 процентов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Секретные материалы с Нобелем Арустамяном»