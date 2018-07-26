«Аталанта» объявила об аренде Марио Пашалича

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Спартаке», стал игроком «Аталанты». Аренда рассчитана на один год.

Пашалич имеет опыт выступления в серии А – в сезоне-2016/17 он играл за «Милан».

Итальянский клуб арендовал 23-летнего хавбека на один год с возможностью выкупа за 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Пашалич сыграл в 21 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Аталанты»