«Аталанта» объявила об аренде Марио Пашалича

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Пашалич

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Спартаке», стал игроком «Аталанты». Аренда рассчитана на один год.

Пашалич имеет опыт выступления в серии А – в сезоне-2016/17 он играл за «Милан».

Итальянский клуб арендовал 23-летнего хавбека на один год с возможностью выкупа за 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Пашалич сыграл в 21 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Аталанты»

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