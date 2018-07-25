В интересах Маурицио Сарри «Челси» оборудует комнату для курения

Автор: Владимир Шевелев 0

Маурицио Сарри

На «Стэмфорд Бридж» появится специальная курильная комната. Руководство «Челси» оборудует помещение для нового главного тренера команды Маурицио Сарри.

Сарри является заядлым курильщиком. По данным источника, итальянский специалист выкуривает по четыре-пять пачек сигарет в день.

Новая курилка на «Стэмфорд Бридж» будет расположена рядом с тренерской скамейкой, чтобы главный тренер команды мог покурить незадолго до начала матча.

В Италии Сарри вопреки запретам регулярно курил во время матчей, когда он возглавлял «Наполи» и «Эмполи». Но в Англии за правилами следят более строго.

Фото: Global Look Press

Источник:  Calciomercato.com

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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