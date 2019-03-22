Андрей Шевченко: «Пентек — мой наследник. У него невероятные инстинкт и голевое чутье»

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий сборную Украины, поделился мнением о нападающем Кшиштофе Пентеке. Украинец считает, что поляк является его наследником.

«Пентек — мой наследник. У него невероятные инстинкт и голевое чутье. Он хорошо бьет обеими ногами и отлично играет головой. Кшиштоф очень помогает «Милану», — сказал Шевченко.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Пентек забил 19 голов в 27 матчах. Еще 8 мячей форвард записал в актив в 4 встречах Кубка Италии.

«Милан», набрав 51 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 29-м туре команда Дженнаро Гаттузо встретится с «Сампдорией». Игра состоится в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» 30 марта и начнется в 22:30 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Mediaset