Александр Бухаров подписал контракт с «Рубином»

Форвард Александр Бухаров стал игроком «Рубина». 33-летний игрок подписал однолетний контракт.

Последним клубом Бухарова был «Ростов», контракт с которым он расторг в феврале 2018 года. Напомним, Бухаров выступал за «Рубин» с 2004 по 2010 год.

С 2010 по 2013 год играл за «Зенит». Вторую половину сезона 2013/14 провел в «Анжи». С 2014 по 2018 год выступал за «Ростов».

На счету Бухарова 9 матчей за сборную России, в которых он забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Рубин»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»