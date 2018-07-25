Эдинсон Кавани может пополнить мадридский «Реал»

«Реал» рассматривает вариант усиления состава нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани. Как сообщает источник, уругвайский футболист открыт для возможности перейти в стан мадридской команды в качестве замены ушедшему в «Ювентус» Криштиану Роналду.

31-летний Кавани забил 40 мячей в 48 матчах в прошлом сезоне за «ПСЖ», а также забил три мяча на ЧМ-2018.

Руководство «Реала» обсуждает возможность перехода, в то время как владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не исключает возможности продажи Кавани. Уругваец выступает за французскую команду с 2013 года, когда перешел из «Наполи».

Ранее сообщалось, что Неймар заинтересован в уходе Кавани.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»