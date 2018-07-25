В «Севилью» перешел бывший защитник «Барселоны» Серхио Гомес

«Севилья» объявила о переходе защитника Серхио Гомеса. Последние четыре сезона игрок выступал за «Сельту».

Испанский футболист заключил контракт на четыре сезона – до лета 2022 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Гомес является воспитанником «Барселоны», из которой летом 2014 года перешел в «Сельту». В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 33 играх испанской Примеры и забил один мяч.

«Сельта» по итогу прошедшей кампании заняла 12-е место в турнирной таблице Примеры. В свою очередь «Севилья» финишировала на 7-й строчке.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Севилья»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»