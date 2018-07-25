Златан Ибрагимович: «Cмог бы без проблем играть с Леброном Джеймсом в «Лейкерс»

Златан Ибрагимович ныне выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси». Шведский форвард заявил, что мог бы помочь «Лейкерс» и Леброну Джеймсу в новом сезоне НБА.

«Я занимался многими видами спорта. Во всем, что касается мяча, я феноменален. Так что если бы я играл в баскетбол, я бы смог без проблем играть с Леброном. И если им понадобится помощь, я помогу.

Он удивительный спортсмен из-за того, что он делает и как он это делает. Я это знаю по себе: я большой, но двигаюсь как маленький ниндзя. И он делает то же самое.

Конечно, я приду посмотреть на его игру. Не знаю, интересен ли ему футбол, хотя футбол популярнее баскетбола, при всем к нему уважении», – передает слова Ибрагимовича ESPN.com.

Напомним, трехкратный чемпион НБА Джеймс перешел в «Лейкерс» 1 июля, подписав четырехлетний контракт на 154 миллиона долларов.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»