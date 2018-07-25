Первый матч в Лиге чемпионов «Спартак» проведет 8 августа

Стала известна дата, когда «Спартак» проведет первый гостевой матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Московский клуб встретится с победителем пары ПАОК – «Базель».

Оба клуба в случае выхода в следующую стадию турнира подтвердили, что первый домашний матч против «Спартака» намерены провести 8 августа. Начало матча в 20.00 по местному времени.

Ответная игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится в Москве на «Открытие Арене» 14 августа.

Напомним, первый матч между ПАОК и «Базелем» в Салониках завершился победой греческой команды со счетом 2:1. Ответная игра в Швейцарии состоится 1 августа.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»