«ПСЖ» интересуется Акселем Витселем

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Аксель Витцель

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витцель привлек внимание очередного европейского топ-клуба. Вслед за дортмундской «Боруссией» игроком сборной Бельгии заинтересовался «ПСЖ».

Парижане рассматривают экс-хавбека «Зенита» в качестве замены Тиаго Мотте, который завершил игровую карьеру и возглавил юниорскую команду «ПСЖ».

Немецкий клуб обратил внимание на Витселя во время ЧМ-2018, где 29-летний хавбек провел шесть матчей. Ориентировочная трансферная стоимость Витселя составляет € 20 млн.

Витсель выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с 2017 года, до этого он был игроком «Зенита», «Бенфики» и «Стандарда». На счету игрока 96 матчей и девять голов в составе сборной Бельгии.

Фото: Global Look Press
Источник: LeParisien

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