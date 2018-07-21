Обманутые нигерийские болельщики, мечтавшие стать футболистами сборной России, отправились на родину

Болельщики сборной Нигерии, попавшиеся на уловки мошенников, смогли улететь домой. Им помог пикет, который они устроили рядом с нигерийским посольством.

165 нигерийцев через фирму приобрели билеты на матчи чемпионата мира-2018. Однако они прилетели в Россию не только за тем, чтобы посмотреть турнир, но и остаться здесь работать. Их пообещали трудоустроить на производства, заводы и в футбольную сферу. Кто-то даже надеялся стать игроком сборной России. За это болельщики заплатили от 100 до 300 тыс рублей, но оказались обмануты.

«Вчера мы привезли около 165 человек в Домодедово, рейс три раза переносили. В результате они сегодня около двух часов ночи вылетели домой.

С прошлой пятницы они жили в хостелах, которые оплачивало их консульство, а мы их кормили за свой счет. И это еще не все, потому что к нам продолжают приходить такие же оставшиеся нигерийские безбилетники. В понедельник мы будем еще раз обсуждать этот вопрос с консульством. Будем согласовывать их дальнейшее размещение и вылет», — сообщил координатор общественного движения против торговли людьми «Альтернатива» Роман Носов.

Сборная Нигерия на ЧМ-2018 не сумела выйти из группы D.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com