«Барселона» планирует внести изменения в клубную эмблему

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Барселона

«Барселона» планирует изменить эмблему. Этот логотип считается «более однородным, гармоничным и ярким», чем существующий.

В числе изменений: удаление черных внутренних контуров, удаление акронима FCB, повышение заметности различных символов эмблемы для достижения большей гармонии, уменьшение количества сине-гранатовых полос с 7 до 5, а также улучшение расположения мяча в результате его смещения в центр.

«Барселона» называет следующие причины корректив в дизайне эмблемы: клуб регулярно модифицировал логотип, адаптируя его к различным эпохам, эмблема должны быть адаптирована к новым цифровым потребностям и формам потребления контента, действующая эмблема не дает гарантий, что будет точно воспроизведена во всех медиа, а также ряд других причин. При этом клуб подчеркивает, что новый логотип не должен мешать или ставить под риск узнаваемость клубного символа.

Изменения должны быть приняты членами клуба, в этом случае новый вариант логотипа начнут использовать с сезона-2019/20. Решение будет принято на собрании членов клуба 20 октября.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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