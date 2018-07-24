Руководить новым каналом «Матч ТВ» будет бывший резидент Comedy Club

Стали известны детали контракта РПЛ с «Матч ТВ», о котором будет объявлено сегодня. «Матч» будет показывать на бесплатном канале два матча тура из слота в районе 19.00, все остальные игры – на кабельном телеканале.

Вместо телеканала «Наш футбол» будет создан новый канал – «Матч! Премьер». Скорее всего, будет повышен размер абонентской платы. Руководителем нового канала уже назначен Гавриил Гордеев, более известный как бывший резидент шоу Comedy Club Гавр. Последнее время он работал директором кабельного телеканала «ТНТ4». К спортивной журналистике Гордеев отношения не имеет.

Напомним, что в октябре 2017 года «Матч ТВ» перешел под управление Comedy Club Production. Компания входит с «Матчем» в один холдинг – «Газпром-Медиа».

Главу «ГПМ Развлекательное ТВ» и сооснователя CCP Артура Джанибекяна РБК называл управляющим Национального спортивного канала, сообщая, что он лично вел переговоры по новому контракту с РПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: «Бизнес Online»