Дженнаро Гаттузо подтвердил, что Леонардо Бонуччи покинет «Милан»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что защитник Леонардо Бонуччи хочет сменить клуб. Ранее сообщалось, что «Милан» может вернуть Бонуччи в «Ювентус» в обмен на форварда Гонсало Игуаина.

«Я общался с Лео. Нужно быть честным и говорить обо всем так, как есть на самом деле. У нас была встреча. Он пообщался со мной. Но ему нужно обсуждать это не со мной, а с руководством.

Пока он не покинет команду, хочу видеть такого же Бонуччи, как в последние 12 дней – профессионала, который ведет себя как настоящий капитан и подбадривает команду. Решать будут Лео и руководство. Но я надеюсь, что он останется. Он сильный психологически и талантливый футболист.

Думаю, даже если игрок выражает желание уйти, тренер должен сделать все, чтобы убедить его остаться», – заявил Гаттузо.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia