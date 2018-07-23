Жоазиньо перешел в московское «Динамо»

Автор: Дмитрий Темников 0

Жоазиньо,Петров

Экс-футболист «Краснодара» Жоазиньо подписал соглашение с «Динамо». Полузащитник перешел в московский клуб на правах свободного агента. 

«Хочу поблагодарить всех, кто приехал сегодня. Надеюсь, что вы будете поддерживать нашу команду на стадионе», — заявил новичок бело-голубых на традиционной предсезонной встрече между игроками команды и ее болельщиками.

Напомним, за «быков» 29-летний игрок выступал с 2011 года. В «Краснодаре» бразилец становился финалистом Кубка России 2013/14, а также завоевывал «бронзу» чемпионата России в следующем сезоне.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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