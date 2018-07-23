Жоазиньо перешел в московское «Динамо»

Экс-футболист «Краснодара» Жоазиньо подписал соглашение с «Динамо». Полузащитник перешел в московский клуб на правах свободного агента.

«Хочу поблагодарить всех, кто приехал сегодня. Надеюсь, что вы будете поддерживать нашу команду на стадионе», — заявил новичок бело-голубых на традиционной предсезонной встрече между игроками команды и ее болельщиками.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ЖОАОЗИНЬЮ — НОВИЧОК ФК «ДИНАМО»! Добро пожаловать!⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/UUCY5A8ZvB — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 23, 2018

Напомним, за «быков» 29-летний игрок выступал с 2011 года. В «Краснодаре» бразилец становился финалистом Кубка России 2013/14, а также завоевывал «бронзу» чемпионата России в следующем сезоне.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»