Павел Погребняк: «В «Тосно» ни с кем из ребят не рассчитались, задолженность в общей сложности составляет 60 млн рублей»

Автор: Дмитрий Темников 0

Погребняк

Экс-футболист «Тосно» Павел Погребняк сообщил о сумме задолженности команды из Ленинградской области перед футболистами. Клуб-обладатель Кубка России 2017/18 прекратил свое существование. 

«Команда ни с кем из ребят не рассчиталась. Нам всем пришло письмо из прокуратуры, в котором сообщалось, что «Тосно» объявили банкротом. Задолженность перед всеми игроками в общей сложности составляет 60 миллионов рублей. Мы будем продолжать бороться. Ведь это наши деньги, заработанные кровью и ценой травм. Да и у всех нас есть семьи. Никто от денег не откажется», — заявил 34-летний нападающий.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Тосно» впервые выиграл национальный Кубок, а также занял 15-е место в РФПЛ и вылетел в первый дивизион. Однако клуб не смог получить лицензию на участие в розыгрышах ФНЛ и ПФЛ из-за отсутствия финансовых средств, а в июле зарегистрировал собственное банкротство.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

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