Сергей Прядкин: «Четвертая замена в матчах Кубка России? Посмотрим, не все сразу»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о возможности введения четвертой замены в рамках Кубка России 2018/19. Он назвал идею неплохой.

«Четвертая замена? Неплохая идея. Мы тоже гадали, когда это можно будет реализовать. Думаю, это возможно уже в грядущем розыгрыше Кубке России. Посмотрим, не все сразу», – заявил Прядкин.

Напомним, этим летом был проведен первый опыт подобных замен в рамках чемпионата мира: по правилам, уход футболиста одной команды в четвертый раз за матч разрешался в дополнительное время игр на выбывание. Историческая замена произошла в матче 1/8 финала между Испанией и Россией, когда на 97-й минуте Александр Ерохин сменил Далера Кузяева.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Известия