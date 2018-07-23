Харри Магуайр — приоритетная цель «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Лестера» Харри Магуайр может сменить клуб в ближайшее время. «Манчестер Юнайтед» считает покупку англичанина приоритетной целью, клуб окончательно убедила игра футболиста на ЧМ-2018, где он провел все матчи сборной Англии.

Впрочем, «Лестер» не хочет отпускать игрока, поскольку до начала сезона осталось около трех недель. Клуб намерен продлить контракт с Магуайром и повысить его зарплату до 80 тысяч фунтов в неделю.

«Лестер» не будет рассматривать предложения по Магуайру ниже 50 миллионов фунтов. Сам игрок тоже не будет провоцировать свой уход.

Как уже сообщалось, помимо Магуайра, в шорт-листе «МЮ» есть Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»).

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph