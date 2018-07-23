Лорис Кариус может покинуть «Ливерпуль»

Голкипер Лорис Кариус расстроен своей ситуацией в «Ливерпуле». Немец разочарован тем, что клуб подписал вратаря «Ромы» Алиссона, и хочет обдумать свое будущее в «Ливерпуле».

Кариусу не понравилось, что главный тренер команды Юрген Клопп не давал ему понять, что клуб приобретет нового вратаря.

Футболист хочет в ближайшее время переговорить с Клоппом о своем уходе.

Напомним, в финале лиги чемпионов против «Реала» Кариус допустил две серьезные ошибки, которые привели к голам в его ворота. В последнем товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» немец едва не стал автором очередной ошибки.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph