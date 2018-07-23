«Зенит» встретится с минским «Динамо» или ДАК в 3-м раунде квалификации ЛЕ

Сегодня, 23 июля, в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы. Именно с этого этапа турнира стартует «Зенит», который на этой стадии участвует в «основном пути».
«Зенит» встретится с победителем пары «Динамо» Минск – «Дунайска Штреда» Словакия.
«Тобол»/«Пюник» – «Маккаби» Тель-Авив/«Раднички»
ДАК Словакия/«Динамо» Минск – «Зенит»
«Аякс»/«Штурм» – «Дандолк»/АЕК Ларнака
«Санкт-Галлен»/«Сарпсборг-08» – «Риека»
«Истанбул» – «Абердин»/«Бернли»
«Ягеллония»/«Риу Аве» – «Гент»
«Спартак» Суботица/«Спарта» Прага – «Брондбю»
«Уфа»/«Домжале» – «Гонвед»/«Прогрес»
«Б-36»/«Бешикташ» – ЛАСК/«Лиллестрем»
«Железничар»/«Аполлон» – «Динамо» Брест/«Атромитос»
«РБ Лейпциг»/«Хакен» – «КСУ Крайова»
«Уфа» может сыграть в третьем раунде в случае победы над «Домжале» во втором раунде. Ее соперниками будут венгерский «Гонвед» или люксембургский «Прогрес». Матчи состоятся 9 и 16 августа.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Зенита»