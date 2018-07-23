«Милан» предложил Гонсало Игуаину 4-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Гонсало Игуаин

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перейти в «Милан». Новое руководство «россонери» продолжает переговоры о переходе аргентинского форварда.

«Милан» предложил Игуаину 4-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон. В «Ювентусе» Игуаин получает около 7,5 миллионов в год. Туринский клуб рассчитывает выручить с продажи игрока не меньше 60 миллионов евро.

На форварда также претендует «Челси», но лондонский клуб рассчитывает сперва продать одного из своих нападающих, чтобы освободить место для аргентинца.

Помимо Игуаина, «Милан» также рассматривает кандидатуру нападающего «Челси» Альваро Мораты. Однако зарплата испанца значительно выше – около 9 миллионов евро за сезон.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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