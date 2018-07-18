Болельщики «Севильи» бойкотируют матч за Суперкубок Испании с «Барселоной»

Фанаты «Севильи» собираются бойкотировать матч с «Барселоной» 12 августа. Болельщики возмущены новым форматом проведения Суперкубка Испании.

Федерация футбола Испании постановила провести матч за Суперкубок страны в марокканском городе Танжере. Кроме того, был изменен формат игры — вместо двух встреч проведут всего одну. Последний пункт обусловлен участием сине-гранатовых в Кубке международных чемпионов, который пройдет в США.

«Решение приняли поздно, о нем толком не сообщили и обусловлено оно тем, чтобы помочь экономическому состоянию одной из команд», — рассказал представитель болельщиков «Севильи» Бирис Норте.

Напомним, что «Севилья» стала участником Суперкубка Испании в связи с тем, что обе награды — золотые медали Примеры и Кубок страны — в сезоне-2017/2018 завоевала «Барселона».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana