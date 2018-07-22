Рене Игита ударил болельщика после товарищеского матча

Во время товарищеской встречи в США между колумбийским «Насьоналом» и мексиканской «Америкой» произошла потасовка. Тренер вратарей «Насьонала» Рене Игита ударил болельщика.

После матча фанаты «Америки» начали кидать туалетной бумагой в членов тренерского штаба колумбийской команды. В ходе ссоры проходивший мимо 51-летний Игита ударил болельщика, приближавшегося к нему.

La ñapi 👊🏻que le mete Higuita, solo la supera “el escorpión” en Wembley pic.twitter.com/QSA07jMEtK — SUPER 🐅🇨🇴 (@MODRICSKY) July 21, 2018

Экс-голкипер сборной Колумбии не в первый раз попадает в конфликтные ситуации. Так, в 1994-м Рене посадили в тюрьму из-за участия в похищении дочери у криминального авторитета Луиса Карлоса Молины: по некоторым данным, люди Пабло Эскобара (как говорил сам Игита, он был его другом) совершили преступление, а футболист получил деньги за выкуп и отдал их наркобарону, заработав 64 тысяи долларов на процентах за дело. Однако полиция не смогла доказать вину вратаря, поэтому через 7 месяцев после заключения под стражу Игита был выпущен на свободу.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter