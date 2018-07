«Эвертон» подпишет Ришарлисона из «Уотфорда» за 56 миллионов евро

Полузащитник «Уотфорда» Ришарлисон может покинуть команду. В скором времени бразилец может стать игроком «Эвертона».

В течение 24 часов футболист пройдет медицинское обследование в мерсисайдском клубе.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит 56 миллионов евро за трансфер 21-летнего бразильца.

Sky sources: Watford forward Richarlison to have medical at Everton in the next 24 hours. #SSN pic.twitter.com/5snY5jSghl

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 22, 2018