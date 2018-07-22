«Эвертон» подпишет Ришарлисона из «Уотфорда» за 56 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Ришарлисон

Полузащитник «Уотфорда» Ришарлисон может покинуть команду. В скором времени бразилец может стать игроком «Эвертона».

В течение 24 часов футболист пройдет медицинское обследование в мерсисайдском клубе.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит 56 миллионов евро за трансфер 21-летнего бразильца.

В минувшем сезоне Ришарлисон провел 38 матчей в чемпионате Англии, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник:  Sky Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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