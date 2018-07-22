Антони Марсьяль может заменить в «Челси» Эдена Азара

Автор: Владимир Шевелев 0

Антони Марсьяль

«Челси» всерьез заинтересован в нападающем «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяле. «Синие» ведут работу над трансфером француза.

«Челси» рассматривает 22-летнего футболиста как потенциальную замену атакующему полузащитнику Эдену Азару, который может сменить клуб в это межсезонье и перейти в «Реал».

Марсьяль несколько месяцев назад отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о новом контракте. В футболисте также заинтересована «Бавария».

«Манчестер Юнайтед» оценивает возможный трансфер нападающего в 100 миллионов евро. Ни «Бавария», ни «Челси» не готовы так много платить за футболиста.

Действующий контракт француза рассчитан до лета 2019 года. За «Манчестер Юнайтед» закреплено право продлить соглашение еще на сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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