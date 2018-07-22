Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар может перейти в «Зенит»

Автор: Владимир Шевелев 0

Тамаш Кадар

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар все еще может пополнить состав «Зенита». Детали сделки обговорены.

В данный момент представители 28-летнего игрока сборной Венгрии ожидают решения руководства «Зенита».

Не исключено, что вначале петербургский клуб хочет расстаться с кем-то из защитников, чтобы затем подписать контракт с Кадаром. Венгр способен играть в центре и на левом фланге обороны.

В минувшем сезоне Кадар провел за киевлян 21 матч в чемпионате Украины и дважды ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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