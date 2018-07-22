Леонид Федун: «Судьба Карреры никак не будет зависеть от выступления команды в квалификации Лиги чемпионов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что судьба главного тренера Массимо Карреры в клубе не будет зависеть от выступления москвичей в квалификации Лиги чемпионов. Также бизнесмен заявил о переборе игроков в команде.

«Усиление команде нужно всегда. Вопрос в том, что и сейчас у нас уже перебор игроков. Куда сейчас еще? Если кто-то уйдет, тогда, конечно, кто-то еще появится.

Судьба Карреры никак не будет зависеть от выступления команды в квалификации Лиги чемпионов. Все будет решаться по итогам сезона в его конце», — подытожил Федун.

Напомним, красно-белые начнут свое выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Своего соперника по двухматчевому противостоянию москвичи узнают завтра после жеребьевки.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24