Леонид Федун: «Судьба Карреры никак не будет зависеть от выступления команды в квалификации Лиги чемпионов»

Автор: Дмитрий Темников 0

Федун

Владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что судьба главного тренера Массимо Карреры в клубе не будет зависеть от выступления москвичей в квалификации Лиги чемпионов. Также бизнесмен заявил о переборе игроков в команде. 

«Усиление команде нужно всегда. Вопрос в том, что и сейчас у нас уже перебор игроков. Куда сейчас еще? Если кто-то уйдет, тогда, конечно, кто-то еще появится.

Судьба Карреры никак не будет зависеть от выступления команды в квалификации Лиги чемпионов. Все будет решаться по итогам сезона в его конце», — подытожил Федун.

Напомним, красно-белые начнут свое выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Своего соперника по двухматчевому противостоянию москвичи узнают завтра после жеребьевки.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24

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