Джон Терри может завершить карьеру, став тренером или экспертом на ТВ

Автор: Дмитрий Темников 0

Джон Терри

37-летний футболист Джон Терри планирует завершить карьеру. После окончания сезона 2017/18 защитник покинул «Астон Виллу» и стал свободным агентом. 

По сообщениям СМИ, еще недавно Терри планировал обучаться на тренера после завершения спортивной карьеры. Однако сейчас экс-капитан «Челси» раздумывает над предложением о работе экспертом на Sky Sports. Как известно, руководство телеканала ищет замену Тьерри Анри, который покинул данное место ради тренерской карьеры.

В  «Астон Виллу» Джон перешел прошлым летом. В 35 матчах за «львов» (в рамках Чемпионшипа) англичанин забил 1 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

 

 

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